– Болельщики в комментариях требуют отставки Реброва. Твое мнение по этому поводу?

– Ну а кто вместо него? Я не знаю, что сейчас в голове у тренерского штаба. Ярмоленко им не нужен. Алиев меня спрашивает: "А почему Ярмоленко не вызвали?" Говорю: "Ребров сказал, что на его месте большая конкуренция".

Ну какая, в черта, конкуренция на его позиции? Это треш. Зубков может и слева сыграть, Цыганков постоянно травмирован. Волошин? Ребята, серьезно – какой Волошин? Ярмоленко мог спокойно выйти на 30-40 минут и помочь в этой ситуации. У него есть имя, соперники боялись бы его трогать. Андрюха бы точно что-то придумал с Азербайджаном и выполнил, – сказал Милевский в комментарии Blik.

Отметим, что после двух туров отборочного цикла Украина добыла лишь одно очко, поскольку в первом матче уступила Франции 0:2.

