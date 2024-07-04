– Кто был лучшим картежником в Динамо во время вашей карьеры?

– В мое время постоянно выигрывал Александр Шовковский. Макс Шацких и Олег Гусев тоже неплохо играли. Но мы играли не в покер, а в джокер. Это сугубо футбольная игра, но, к сожалению, поколение, которое играло в джокер, вымирает. Сейчас будет очень сложно найти четырех человек для игры в джокер. Мы после зарплаты постоянно играли.

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– Сколько вы проигрывали и выигрывали больше всего?

– В Джокер за партию мог проиграть 500 долларов. Потом, уже после меня, ребята начали играть на большие ставки, это Рыбалка и Хачериди. У них уже были более высокие расценки. А если брать другие игры, то самую большую сумму я проигрывал в рулетку – это 15 тысяч долларов. После этого Валентин Белькевич, царство ему небесное, на следующий день одолжил мне две тысячи долларов. Я отбил все свои деньги, и на следующее утро отдал ему "двушку".

– Игорь Михайлович Суркис – знатный любитель азартных игр. С ним играли?

– Нет, с ним не играл. Но знаю, что Рыбалка играл с Игорем Михайловичем в какую-то игру в самолете после матча с Челси и выиграл приличную сумму денег. Все ребята тогда за Рыбалку болели.

– Ну Рыбалка пару штук поднял хотя бы?

– Думаю, да. Игорь Михайлович на меньшие деньги не стал бы играть, – рассказал Милевский в комментарии Sport-Express.

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