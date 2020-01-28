Милевский назвал главный фактор, благодаря которому Динамо обыграло его команду

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский подытожил товарищеский матч против киевского Динамо, в котором его команда потерпела поражение.

"Нам было тяжело, только 20 января начали тренировки. Это была больше товарищеская встреча. Поздравляю Динамо с заслуженной победой. Они сильнее нас на данном этапе по движению. Есть ошибки, которые мы допускаем, они их не допускают. Заслуженно они выиграли, я считаю", – сказал Милевский в эфире Футбол NEWS.

Динамо – Динамо Брест – 3:0 – видео голов

Напомним, дублем в этом матче отметился хорват Йосип Пиварич, которого после игры Владимир Шепелев сравнил с Неймаром. Уже сегодня "бело-синие" проведут свой очередной спарринг – команда Михайличенко встретится с казахским Кайратом.

Динамо Киев – Динамо Брест: Милевский и Хачериди сложили оружие, феерия вице-чемпиона мира и других киевлян