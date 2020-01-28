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Милевский назвал главный фактор, благодаря которому Динамо обыграло его команду

08:26 203 Читати українською
Милевский назвал главный фактор, благодаря которому Динамо обыграло его команду
Артем Милевский / фото из открытых источников

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский подытожил товарищеский матч против киевского Динамо, в котором его команда потерпела поражение.

 

"Нам было тяжело, только 20 января начали тренировки. Это была больше товарищеская встреча. Поздравляю Динамо с заслуженной победой. Они сильнее нас на данном этапе по движению. Есть ошибки, которые мы допускаем, они их не допускают. Заслуженно они выиграли, я считаю", – сказал Милевский в эфире Футбол NEWS.

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Напомним, дублем в этом матче отметился хорват Йосип Пиварич, которого после игры Владимир Шепелев сравнил с Неймаром. Уже сегодня "бело-синие" проведут свой очередной спарринг – команда Михайличенко встретится с казахским Кайратом.

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