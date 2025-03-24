Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский получил свою выгоду от досадного результата команды Реброва.

Вчера, 23 марта, Украина потерпела обидный разгром от Бельгии в плей-офф Лиги наций за право выступать в Дивизионе A. Подопечные Реброва выиграли первый матч (3:1) и получили комфортное преимущество, но даже это не помогло им выстоять в двухматчевом противостоянии – "сине-желтые" уступили с общим счетом 3:4.

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Артем Милевский в своем телеграм-канале поделился интересным изображением. Экс-игрок Динамо в прямом смысле заработал на поражении сборной Украины. Милевский сумел выиграть больше 3000 гривен, поставив всего 300.

Напомним, что следующий сезон Лиги наций "сине-желтые" проведут в Дивизионе B, а Бельгия празднует не только победу, но и сохранение места в элите турнира.

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