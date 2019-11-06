Милевский наказан за демонстрацию телефона арбитру – форвард показывал повтор эпизода во время матча

Форвард Динамо Брест Артем Милевский получил наказание за свои действия в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.

Милевский оштрафован на 637,5 белорусских рублей – около 7700 гривен по нынешнему курсу. Артем получил штраф за нарушение статьи 100 ГК АБФФ – другие нарушения.

Милевский призвал арбитра назначить пенальти, показав видео на телефоне – курьезный VAR по-белорусски

Напомним, в матче против солигорского Шахтера арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота "горняков". Игроки Динамо пытались убедить судью назначить 11-метровый удар с помощью видеоповторов на телефоне.

К слову, Милевский провел 35 матчей в составе Динамо Брест в текущем сезоне, отметившись 3 голами и 9 ассистами.

Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українців