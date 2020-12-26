"Это человек, у которого много мыслей, человек настроения. Секунду назад ты у него ***, а затем – Артёмушка. Все равно, он – положительный и очень добрый человек, который многим в этой жизни помог.

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Да, он может быть высокомерным. Можно обижаться на него, можно ругаться с ним, посылать друг друга на много разных букв, но он – машина, которая содержит клуб. Да, ему помогает брат Григорий. Они молодцы", – сказал Милевский в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Милевский защищал цвета Динамо с 2002 по 2013 годы и стал с "бело-синими" трехкратным победителем чемпионата Украины и четырехкратным обладателем Кубка страны.

Динамо с уникальным показателем находится вблизи топ-10 исторического рейтинге Лиги чемпионов