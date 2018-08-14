Милевский может вернуться в Динамо Брест

Украинский нападающий Артем Милевский может вернуться в брестское Динамо.

О возможном возвращении Милевского в брестское Динамо сообщил его экс-партнер по киевскому Динамо Александр Алиев.

"С Милевским часто общаемся. Я, кстати, не знал, что убрали тренера. Я два дня назад Артему звонил. Спросил, как дела, что происходит. Он сказал: "Пока ничего говорить не буду, но, может, вернусь назад" . Дай Бог, чтобы он вернулся, потому что в Бресте он показывал хороший футбол, был лидером команды. Сейчас Милевского там не хватает.

"Алло, я тебя еще утром уволил", – Милевский феерично передал привет уволенному тренеру Динамо-Брест

Марадона его обнял во время представления. Такие люди просто так не обнимают. То, что там произошло в клубе, я считаю, справедливость восторжествовала", – цитирует Алиева Sport.ua.