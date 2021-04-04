"У меня была крутая идея, устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса. Без шлемов. Собрать людей, пригласить зрителей. Сделать это в живописном месте, в каком-нибудь парке. Они без маек, дуэль взглядов, взвешивания. А потом пошли – три раунда по три минуты.

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Возвращение Бойко в Динамо – мой первый трансфер. Это зима 2009/10. Мы не "срались" с ним. Просто Денис перестал платить деньги, которые он обещал, и пошел к другому агенту. И прикрылся им. Но натянутые отношения Артема с ним никак с этой ситуацией не связаны", – отметил Панков в интервью Sportarena TV.

Напомним, Милевский и Бойко выступали вместе в составе киевского Динамо лишь в сезоне 2012/13.

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