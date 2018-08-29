Милевский может перейти в Кишварду

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

Экс-футболист киевского Динамо Артем Милевский близок к трансферу в венгерскую Кишварда, сообщает издание Tribuna.

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Отмечается, что в настоящее время стороны ведут переговоры.

К слову, сейчас Кишварда занимает последнюю строчку в местном чемпионате, имея в активе 2 пункта после 6 матчей.

Отметим, в составе Кишварды выступают украинцы Антон Шиндер, Павел Лукьянчук, Темур Парцвания и Роман Красюк.

Напомним, 33-летний Артем Милевский был одним из лидеров Динамо Брест (3 гола + 7 ассистов в 11 матчах Высшей лиги Беларуси), но клуб решил разорвать контракт с ним и капитаном команды Алексеем Гавриловым.

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