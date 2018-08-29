toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Милевский может перейти в Кишварду

08:43 65 Читати українською
Милевский может перейти в Кишварду
Артем Милевский / фото из соцсетей

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

Экс-футболист киевского Динамо Артем Милевский близок к трансферу в венгерскую Кишварда, сообщает издание Tribuna.

Милевский: Шпилевский с первого дня хотел меня убрать с Динамо, возможно боялся меня

Отмечается, что в настоящее время стороны ведут переговоры.

К слову, сейчас Кишварда занимает последнюю строчку в местном чемпионате, имея в активе 2 пункта после 6 матчей.

Отметим, в составе Кишварды выступают украинцы Антон Шиндер, Павел Лукьянчук, Темур Парцвания и Роман Красюк.

Напомним, 33-летний Артем Милевский был одним из лидеров Динамо Брест (3 гола + 7 ассистов в 11 матчах Высшей лиги Беларуси), но клуб решил разорвать контракт с ним и капитаном команды Алексеем Гавриловым.

"Алло, я тебя еще утром уволил", – Милевский феерично передал привет уволенному тренеру Динамо-Брест

Теги
Трансферы Кишварда Кишварда Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
5
мин
Зальцбург
22:00
Црвена Звезда
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук