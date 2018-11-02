toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Милевский мог играть в топ-клубе Бангладеша, – агент форварда Панков

1 ноября 23:21 44 Читати українською
Милевский мог играть в топ-клубе Бангладеша, – агент форварда Панков
Артем Милевский и Александр Панков / Фото из соцсетей

Агент нападающего Кишварды Артема Милевского Александр Панков признался, какие перспективы могли открыться для украинского форварда.

"После Хайдука было очень много переговоров. Все срывалось в последние моменты. Были классные варианты.

Мне мой партнер обещал финансово очень хороший вариант из Азии, когда мы прилетели на переговоры в Венгрию, где встретились с руководителями, с президентом. Ждали-ждали, но не получилось.

Панков: Кононов мог бы добиться успеха с Динамо, но фото в футболке с Путиным поставило на этом крест

Мы подписываем контракт. На следующий день я выезжаю в Будапешт с Кишварды, и мне приходит сообщение на телефон от топ-клуба Бангладеша. Команда участвует в азиатской Лиге чемпионов. И с финансовой точки зрения было очень хорошо. Не дождались 12:00 буквально", – цитирует Панкова издание footballhub.

В текущем сезоне чемпионата Венгрии Артем провел лишь 2 матча в составе Кишварды, и результативными действиями пока не отметился.

Теги
Мир Артем Милевский Артем Милевский Александр Панков Кишварда Кишварда
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
59
мин
Штутгарт
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук