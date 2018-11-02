Милевский мог играть в топ-клубе Бангладеша, – агент форварда Панков

Агент нападающего Кишварды Артема Милевского Александр Панков признался, какие перспективы могли открыться для украинского форварда.

"После Хайдука было очень много переговоров. Все срывалось в последние моменты. Были классные варианты.

Мне мой партнер обещал финансово очень хороший вариант из Азии, когда мы прилетели на переговоры в Венгрию, где встретились с руководителями, с президентом. Ждали-ждали, но не получилось.

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Мы подписываем контракт. На следующий день я выезжаю в Будапешт с Кишварды, и мне приходит сообщение на телефон от топ-клуба Бангладеша. Команда участвует в азиатской Лиге чемпионов. И с финансовой точки зрения было очень хорошо. Не дождались 12:00 буквально", – цитирует Панкова издание footballhub.

В текущем сезоне чемпионата Венгрии Артем провел лишь 2 матча в составе Кишварды, и результативными действиями пока не отметился.