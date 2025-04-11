Бывший нападающий Динамо Артем Милевский не оставил без внимания недавнюю историю с Андреем Ярмоленко и юным фанатом, на которую остроумием успел ответить Андрей Пятов.

Недавно Андрей Ярмоленко во время матча Динамо поучал юного болельщика правилам поведения, в частности, как стоит обращаться к старшим. Шахтер же сделал пародию этого мини-конфликта с участием Андрея Пятова и солиста группы "Курган и Агрегат" Амила Насирова. В ролике экс-вратарь Шахтера просит называть его не по отчеству, а звать "кудрявый".

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"Насчет троллинга Андрея Пятова, то я вообще не хочу это комментировать. Не интересно все это обсуждать. Пятов – нормальный парень. Не понимаю, зачем они захотели сделать этот пранк. Это их дело", – поделился Милевский на стриме в TikTok.

К слову, Шахтер даже запустил в продажу специальные футболки с фото Андрея Пятова и надписью "ЯКУЧЕРЯВИЙ". Так клуб решил монетизировать ролик с легендарным экс-голкипером.

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