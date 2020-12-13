"Возвращение в Динамо? Надо быть реалистами. Можно говорить, что это мечта либо не мечта. Все понимают, что я туда не перейду, потому что нужно жить реалиями. Сейчас совсем другие люди играют в Динамо, совсем другие вещи. Имеем то, что имеем.

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Конечно, я бы хотел. С большим удовольствием. И в сборную хотел бы вернуться, и в Динамо. Кто бы не хотел перейти в такой клуб. Пешком бы пришел", – рассказал Милевский в интервью SportArenaTV.

Напомним, Артем в течение 2003-2013 годов выступал за "бело-синих", где провел 228 матчей. За сборную Украины форвард сыграл 50 поединков.

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