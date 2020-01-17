Милевский: Я усилил бы Динамо как на поле, так и за его пределами

Форвард брестского Динамо Артем Милевский оценил свои шансы на возвращение в киевское Динамо.

"Пригласил бы я себя в киевское Динамо, если бы тренировал "бело-синих"? Думаю, да. С учетом того, как я провел последний сезон, и если бы я был тренером Динамо, то пригласил бы.

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Было бы не важно, попадал бы я в стартовый состав. Я бы разговаривал с ребятами, постарался бы им чем-то помочь. Может, я бы не успевал за темпом, когда выходил. Я не знаю, какой темп сейчас в чемпионате Украины. Но то, что я бы помог команде, это 100%. В раздевалке и на поле", – поделился Милевский в программе Вацко LIVE.

Напомним, Милевский выступал за первую команду киевского Динамо с 2002 по 2013 год. Сейчас он защищает цвета Динамо Брест, с которым стал чемпионом Беларуси в сезоне 2019.

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