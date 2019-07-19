Милевский: Я единственный из Украины, кто играет на высоком уровне в возрасте 34 лет

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский объяснил, почему его не могут забыть в Украине.

"Почему меня до сих пор помнят в Украине? Потому что, наверное, я последний, кто остался в этом возрасте играть в футбол на высоком уровне. На профессиональном уровне. И я этим очень сильно горжусь на самом деле.

"Подожди, мы еще в Минск приедем", – Милевский повторил свою легендарную фразу

Потому что я не только играю в футбол, я и борюсь за медали в чемпионате Беларуси, где я родился, вырос, где, наверное, мечтаю закончить свою карьеру и что-то выиграть, а не просто играть на любительском уровне.

Иногда читаю украинские СМИ, иногда пишут хорошо, но в основном пишут не очень. Находят, как всегда, какие-то моменты. Все равно, если пишут – значит помнят", – сказал Милевский в программе Трендец.

В текущем сезоне чемпионата Беларуси после 15-ти туров Динамо Брест находится на второй строчке. Миля успел отметиться голом и 4-мя ассистами.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!