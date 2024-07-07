Ранее Милевский рассказал, как после матча с Челси Сергей Рыбалка в самолете выиграл приличную сумму денег у президента Динамо Игоря Суркиса.

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Сегодня Милевский извинился за свои слова в комментарии для Sport-express.ua: "История Игоря Михайловича с Рыбалкой оказалась глупой шуткой, которую мне рассказали. Я был неправ, что не проверил информацию. Дорогой Игорь Михайлович, тысячу извинений! Люблю вас за все, что вы сделали для меня со своим братом. До встречи".

К слову, Артем играл за Динамо с 2003 по 2013 год, где сыграл 276 матчей, в которых отметился 88 голами и 54 ассистами. За национальную сборную Украины он провел 50 поединков, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

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