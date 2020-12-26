Артем Милевский имел согласованный контракт с Рухом, но трансфер сорвался в последний момент, утверждает телеграмм-канал Бей-Беги.

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По информации источника, Артему не удалось договориться с Рухом о будущей должности в структуре "желто-черных". Также уже во время переговоров с львовянами форвард имел вариант с Минаем – закарпатцы якобы контактировали с ним еще в сентябре.

В итоге Милевский выбрал команду Кобина для возобновления карьеры в Украине. Первый зимний новичок Миная будет зарабатывать около 100 тысяч гривен в месяц, а его контракт рассчитан на 1,5 года.

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