toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Милевский имел предложения из Италии и Германии, – Панков

23 мая 20:23 218 Читати українською
Милевский имел предложения из Италии и Германии, – Панков
Артем Милевский / ФК Динамо-Брест

Агент Александр Панков заявил, что его эксцентричный клиент, форвард брестского Динамо Артем Милевский мог оказаться в чемпионатах Италии и Германии.

О том, где мог поиграть его подопечный, посредник рассказал YouTube-каналу Бомбардир.

"Пришел пьяный", – Блохин рассказал о выходках Милевского в Динамо и эпизод с халатом

Так в 2014 году Милевским активно интересовались итальянский и немецкий клубы. Правда, оба коллектива тогда выступали во втором по силе дивизионе. Речь идет об итальянской Специи и немецком Дуйсбурге. В чемпионат Италии Милевский не попал из-за требований к иностранцам в Серии B. В свою очередь "зебры" интересовались Милей в период выступлений за Хайдук.

Напомним, что в сезоне-2019 Артем Милевский выступает за белорусское Динамо-Брест. В его активе 9 матчей во всех турнирах.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко

blog_ava
Неймар пропустил тренировку ПСЖ без разрешения Тухеля – известна причина
09:22
117
Теги
Александр Панков Италия Украинцы за рубежом Германия Динамо Брест Динамо Брест Специя Специя Дуйсбург Дуйсбург Артем Милевский Артем Милевский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
29
мин
Ницца
22:05
Монако
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук