Милевский имел предложения из Италии и Германии, – Панков

Агент Александр Панков заявил, что его эксцентричный клиент, форвард брестского Динамо Артем Милевский мог оказаться в чемпионатах Италии и Германии.

О том, где мог поиграть его подопечный, посредник рассказал YouTube-каналу Бомбардир.

"Пришел пьяный", – Блохин рассказал о выходках Милевского в Динамо и эпизод с халатом

Так в 2014 году Милевским активно интересовались итальянский и немецкий клубы. Правда, оба коллектива тогда выступали во втором по силе дивизионе. Речь идет об итальянской Специи и немецком Дуйсбурге. В чемпионат Италии Милевский не попал из-за требований к иностранцам в Серии B. В свою очередь "зебры" интересовались Милей в период выступлений за Хайдук.

Напомним, что в сезоне-2019 Артем Милевский выступает за белорусское Динамо-Брест. В его активе 9 матчей во всех турнирах.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко