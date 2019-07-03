toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА КОПА АМЕРИКА-2019 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Милевский и Хобленко попали в сборную тура чемпионата Беларуси

11:02 25 Читати українською
Милевский и Хобленко попали в сборную тура чемпионата Беларуси
Милевский вместе с партнерами / Динамо Брест

Двое украинских футболистов вошли в символическую сборную 13 тура чемпионата Беларуси.

В 13-м туре чемпионата Беларуси Динамо Брест разбило Ислочь со счетом 5:1. Украинские футболисты Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко отличились голами.

"Сахара позади", – Панков эпически отреагировал на первый за год гол Милевского

Кроме того, двое из них – Артем Милевский и Алексей Хобленко, которые, кроме гола, записали в актив еще и по ассисту, попали в символическую сборную 13-го тура чемпионата Беларуси.

Милевский впервые в сезоне забил за Динамо Брест, Нойок и Хобленко также отличились голами

blog_ava
Сидорчук оценил перспективы Караваева в Динамо
08:00
270
Теги
Мир Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Артем Милевский Артем Милевский Беларусь Алексей Хобленко Алексей Хобленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Соболь близок к переходу в Брюгге
    Бельгія — 2 июль362 Соболь близок к переходу в Брюгге
15
час
:
51
мин
Чили
03:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук