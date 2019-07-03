Милевский и Хобленко попали в сборную тура чемпионата Беларуси

Двое украинских футболистов вошли в символическую сборную 13 тура чемпионата Беларуси.

В 13-м туре чемпионата Беларуси Динамо Брест разбило Ислочь со счетом 5:1. Украинские футболисты Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко отличились голами.

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Кроме того, двое из них – Артем Милевский и Алексей Хобленко, которые, кроме гола, записали в актив еще и по ассисту, попали в символическую сборную 13-го тура чемпионата Беларуси.

Милевский впервые в сезоне забил за Динамо Брест, Нойок и Хобленко также отличились голами