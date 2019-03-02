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Милевский и еще двое украинцев завоевали Суперкубок Беларуси, победив БАТЭ

17:56 59 Читати українською
Милевский и еще двое украинцев завоевали Суперкубок Беларуси, победив БАТЭ
Милевский (слева) с Суперкубком Беларуси / Динамо Брест

Трое украинцев в составе Динамо Брест победили БАТЭ в матче за Суперкубок Беларуси.

Суперкубок Беларуси

БАТЭ – Динамо Брест – 1:3

Голы: Мукам, 49 (пен) – Лаптев 40, Филипович, 74 (АГ), Савицкий, 80

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БАТЭ встречалось с Динамо Брестом в матче за Суперкубок Беларуси. В составе гостей на поле вышли трое украинцев: Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко. Двое первых вышли с первых минут, последний появился на поле в конце матча.

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Команда украинцев забила в конце первого тайма, но уже в начале второго чемпион Беларуси восстановил паритет, но голы на 74-й и 80-й минутах принесли победу брестской команде.

Теги
Украинцы за рубежом Олександр Нойок Олександр Нойок БАТЭ БАТЭ Беларусь Алексей Хобленко Алексей Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Мир Артем Милевский Артем Милевский
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