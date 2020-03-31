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Милевский и еще два экс-игрока УПЛ попали в сборную тура в чемпионате Беларуси

19:28 26 Читати українською
Милевский и еще два экс-игрока УПЛ попали в сборную тура в чемпионате Беларуси
Артем Милевский / ФК Динамо Брест

Экс-форвард сборной Украины вошел в список лучших игроков 2 тура чемпионата Беларуси.

В отчетном туре Милевский забил победный гол в выездном матче против Слуцка (1:0). Это взятие ворот стало для форварда дебютным в текущем сезоне. После двух матчей Динамо Брест имеет в своем активе 4 очка.

Милевский забил дебютный гол за Динамо Брест в новом сезоне

К слову, в команду тура попали еще два бывших игрока клубов УПЛ: полузащитник Александр Васильев (Минск) известен своими выступлениями за Днепр и Арсенал-Киев, а также экс-форвард Карпат, Ворсклы и ряда других украинских клубов Гегам Кадимян, который сейчас защищает цвета Немана.

Милевский забил дебютный гол в сезоне – Динамо Брест одолело Слуцк, тревожный сигнал для Хачериди

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Теги
Беларусь Александр Васильев Александр Васильев Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Гегам Кадимян Гегам Кадимян
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