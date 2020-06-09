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Милевский и двое подопечных Вернидуба попали в символическую сборную 12 тура чемпионата Беларуси

19:15 16 Читати українською
Милевский и двое подопечных Вернидуба попали в символическую сборную 12 тура чемпионата Беларуси
Артем Милевский / Сайт Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Милевский ярко проявил себя в матче против Минска (6:1).

Украинский ветеран благодаря двум ассистам попал в символическую сборную 12 тура чемпионата Беларуси, сообщает официальный Twitter лиги.

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Компанию Милевскому составили два одноклубника из Динамо Брест – Кирилл Печенин и Павел Савицкий. Нашлось место и для подопечных Юрия Вернидуба. Солигорский Шахтер делегировал в команду голкипера Александра Гутора и форварда Виталия Лисаковича.

Напомним, Милевский и компания с 19 очками занимают пятую строчку турнирной таблицы, а "горняки" Вернидуба с 24 пунктами – вторые.

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Украинцы за рубежом Динамо Брест Динамо Брест Мир Артем Милевский Артем Милевский Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь
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