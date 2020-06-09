Милевский и двое подопечных Вернидуба попали в символическую сборную 12 тура чемпионата Беларуси

Форвард Динамо Брест Артем Милевский ярко проявил себя в матче против Минска (6:1).

Украинский ветеран благодаря двум ассистам попал в символическую сборную 12 тура чемпионата Беларуси, сообщает официальный Twitter лиги.

"Он слишком много пьет": белорусская телеведущая рассказала о знакомстве с Милевским

Компанию Милевскому составили два одноклубника из Динамо Брест – Кирилл Печенин и Павел Савицкий. Нашлось место и для подопечных Юрия Вернидуба. Солигорский Шахтер делегировал в команду голкипера Александра Гутора и форварда Виталия Лисаковича.

Напомним, Милевский и компания с 19 очками занимают пятую строчку турнирной таблицы, а "горняки" Вернидуба с 24 пунктами – вторые.

Ребров, новый помощник Гвардиолы и "опыт с перегаром": вокруг света за 800 слов