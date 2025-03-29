Сегодня 29 марта состоялся благотворительный матч в поддержку ВСУ, в котором приняли участие Артем Милевский и Александр Алиев.

Артем Милевский и Александр Алиев / Стоп-кадр из видео

Футбольное событие прошло в рамках сбора средств на приобретение автомобиля для 40 бригады тактической авиации, которая каждую ночь защищает украинское небо от вражеских атак. Цель – 500 тысяч гривен.

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Благотворительный матч в поддержку ВСУ подарил болельщикам ностальгическое зрелище – Артем Милевский и Александр Алиев снова отметились голами в футболках киевского Динамо.

Напомним, организаторы события сообщили об успешном закрытии сбора для 40 бригады тактической авиации.

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