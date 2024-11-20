Вчера, 19 ноября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между Албанией и Украиной (1:2). Милевский показал в своем Instagram, как он вместе с Александром Алиевым провел эфир на популярной стриминговой платформе Twitch, комментируя игру национальной сборной.

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– Болельщики признали "Львом матча" Зинченко, но Алиев во время вашего стрима его критиковал и говорил, что "не понимает этого футболиста". Ваше мнение о нем?

– Лично я к Зинченко нормально отношусь. Мы проводили с ним стримы во время ковида, было круто. С Владой у меня тоже хорошие отношения. Я не привык кого-то обсуждать, это меня в основном обсуждают. Могу сказать, что Саня – молодец! Он вышел и забил. Вопросов к нему нет. Пользуясь случаем, передаю ему и Владе привет. Скоро поеду в их ресторан в Киеве. С победой! Молодцы!, – сказал Милевский в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, что сборная Украины минимально победила Албанию (2:1) благодаря голам Зинченко и Яремчука и будет бороться за элитный дивизион Лиги наций в переходных матчах.