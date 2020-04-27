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Милевский и Алиев осуждают поведение Хачериди: "О коллективе надо думать"

27 апреля 23:21 41 Читати українською
Милевский и Алиев осуждают поведение Хачериди: "О коллективе надо думать"
Евгений Хачериди / Фото из открытых источников

Бывшие звезды киевского Динамо Артем Милевский и Александр Алиев поделились мнениями о скандальном поведении Евгения Хачериди.

"Что сказать? В первую очередь он подвел команду. Он до сих пор, наверное, не понимает, что у него коллективный вид спорта. Хотя ему говорили, объясняли. И вы потерпели поражение. И где-то премиальные... Вы все делаете одну работу. Зачем ты в "подтрибунке" подходишь к судье, что-то рассказываешь, делаешь... Дали бы одну игру и все", – сказал Алиев в эфире Youtube-канала "Миля".

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"Я не хочу говорить о нем, но все равно надо как-то себя менять. Нельзя так. Ладно, если бы мы проиграли одну игру. А сейчас он не играет с Шахтером и мы проигрываем 2:0. Не за себя, а за коллектив надо думать", – добавил Милевский.

Напомним, в матче 5-го тура чемпионате Беларуси против Витебска Хачериди на 85-й минуте ударил в своей штрафной соперника, заработал удаление и "привез" своей команде пенальти. Как следствие, Динамо уступило 0:1. Уже в подтрибунном помещении Евгений решил выяснить отношения с главным арбитром матча. Все это вызвало бурю возмущений и появились слухи о разрыве контракта с футболистом. Впоследствии руководство брестского клуба объявило, что Хачериди остается игроком команды, а сам защитник извинился перед соперником и арбитром. В результате, за свои действия 32-летний игрок получил дисквалификацию на 5 матчей и штраф в размере 50 базовых величин (около 15 тысяч гривен).

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Мир Легионерский хлеб Украинцы за рубежом Артем Милевский Артем Милевский Евгений Хачериди Евгений Хачериди Александр Алиев Александр Алиев Видеоновости Динамо Брест Динамо Брест
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