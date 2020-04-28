Милевский и Алиев "определились" с тренерами на общий прощальный матч – сюрреалистический выбор

Экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев хочет в последний раз выйти на футбольное поле со своим бывшим одноклубником Артемом Милевским после окончания карьеры последнего.

"Конечно, я буду делать прощальный матч. Но тогда, когда ты закончишь. И мы с тобой вместе... Хотя ты будешь играть еще три или четыре года. Но я буду ждать.

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Чтобы мы совместный матч сделали. Ты представляешь афишу? "Кенты прощаются с большим футболом". Сколько людей и недоброжелателей придет. Но придут. Место проведения? Будем у Михалыча (Игоря Суркиса – прим.) просить, чтобы на стадионе Динамо. А где ты хочешь? Конечно, в Киеве. Можем, конечно, и в Хабаровск слетать – с медведями сыграем. В одну команду Блохина поставим тренером, в другую – Сабо", – сказал Алиев в эфире Youtube-канала "Миля".

Напомним, последней командой Алиева был любительский Хмельницкий, за который он бегал в 2018 году как играющий тренер. Милевский напротив остается в большом футболе – Артем продолжает выступления в брестском Динамо.

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