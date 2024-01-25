Довбик может стать лучшим игроком месяца в Испании во втором месяце подряд – украинец оказался среди претендентов на награду.

Довбик может забрать вторую подряд награду лучшему игроку месяца в Ла Лиге – звезды Барселоны и Реала в конкурентах

Милевский в своем Telegram-канале выступил с поддержкой форварда Жироны и сборной Украины. Экс-форвард Динамо поделился ссылкой на голосование, а ниже написал: "Проголосуйте за нашего казака Артема Довбика. Если есть друзья, знакомые, которые тоже могут проголосовать, то бросайте и им. Чем больше голосов, тем больше шанс, что наш соотечественник будет игроком месяца в Ла Лиге".

К слову, Довбик в январе провел 3 матча в Ла Лиге, в которых успел отметиться 3 голами (хет-трик в ворота Севильи) и ассистом в игре против Атлетико. В общем, Артем в 24 матчах за Жирону отметился 15 голами и 6 ассистами во всех соревнованиях.

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