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Милевский: Хачериди надоело сидеть и получать деньги в ПАОКе

27 января 23:03 92 Читати українською
Милевский: Хачериди надоело сидеть и получать деньги в ПАОКе
Евгений Хачериди / фото из открытых источников

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский оценил кондиции новичка команды Евгения Хачериди, который давно не выходил на поле в официальных матчах.

"Ему еще нужно работать. Да и он сам говорит, что пока тяжело. Но ничего страшного – время до начала сезона еще есть. У нас в команде все говорят на русском, так что ему будет легко.

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Ему, наверное, надоело уже сидеть и только деньги получать в том же ПАОКе, хотелось играть в футбол. Динамо Брест – хорошее место, ребята все его приняли и нормально относятся. И сам он старается, работает. Все у него будет хорошо", – сказал Милевский в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, Хачериди подписал контракт с Динамо Брест еще в октябре, но соглашение вступило в силу только 1 января. Украинский защитник в последний раз выходил на поле в официальном матче в декабре 2018 года, когда выступал за греческий ПАОК.

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Мир Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди Динамо Брест Динамо Брест Артем Милевский Артем Милевский
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