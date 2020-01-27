Милевский: Хачериди надоело сидеть и получать деньги в ПАОКе

Ему, наверное, надоело уже сидеть и только деньги получать в том же ПАОКе, хотелось играть в футбол. Динамо Брест – хорошее место, ребята все его приняли и нормально относятся. И сам он старается, работает. Все у него будет хорошо", – сказал Милевский в эфире программы Футбольный формат.
Напомним, Хачериди подписал контракт с Динамо Брест еще в октябре, но соглашение вступило в силу только 1 января. Украинский защитник в последний раз выходил на поле в официальном матче в декабре 2018 года, когда выступал за греческий ПАОК.