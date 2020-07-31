Милевский, Хачериди и Нойок помогли Динамо Брест прервать серию без побед и приблизиться к зоне еврокубков

Чемпионат Беларуси, 20 тур

Динамо Брест – Витебск – 1:0

Гол: Гордейчук, 17

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В стартовом составе хозяев появились все три украинца. Это первый случай после коронавируса в брестском клубе, когда Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди все вместе вышли на поле с первых минут. Витебск ответил появлением Максима Каленчука.

Правда, открыть счет Динамо сумело и без помощи украинцев. После позиционной атаки казалось, что Витебск уже отбился, но Гордейчук оказался первым на подборе и метров с 20-ти при помощи рикошета положил мяч в дальний угол. Этот гол оказался единственным в отчетном поединке.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Динамо, которое по потерянным очкам может вплотную приблизиться к еврокубковой зоне. К слову, брестская команда до сегодня не смогла выиграть свои последние три матча, в которых набрала лишь одно очко. Таким образом, неутешительная серия прервалась.

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