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Милевский, Хачериди и Нойок играют за Динамо Брест против Витебска – онлайн-трансляция матча

17:50 115 Читати українською
Милевский, Хачериди и Нойок играют за Динамо Брест против Витебска – онлайн-трансляция матча
Витебск – Динамо Брест: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Брест

Витебск принимает Динамо Брест в 5-м туре чемпионата Беларуси. Прямая онлайн-видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Витебск – Динамо Брест стартовал в 18:00. После 4-х туров обе команды набрали по 7 очков и разместились в середине таблицы, но 3 пункта в этом матче позволят подняться в группу лидеров.

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В составе Динамо с первых минут вышли Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский. К слову, последний имеет в своем активе 2 забитых мяча и дважды попадал в символическую сборную тура. На прошлой неделе 35-летний экс-динамовец забил победный гол в ворота Ислочи.

Интересно, что команда из Бреста прилетела в Витебск буквально за 2 часа до начала поединка.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Витебск Витебск Динамо Брест Динамо Брест Евгений Хачериди Евгений Хачериди Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь Артем Милевский Артем Милевский Видеоновости
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