Милевский готов отдать Зинченко золотую медаль чемпиона Беларуси

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский поздравил Александра Зинченко, который стал первым украинским футболистом с 1 миллионом подписчиков в Инстаграме.

"Да, я видел. Это круто. Респект. Медаль Зине привезу белорусскую, золотую. Подарю и на шею повешу.

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Если бы инстаграм был так развит во время моих выступлений за киевское Динамо, у меня было бы больше подписчиков. Возможно, не миллион, но больше", – сказал Милевский в эфире YouTube-канала Трендец.

Напомним, прошлый сезон выдался успешным для обеих украинцев. Зинченко с Манчестер Сити во второй раз стал чемпионом Англии, а Милевский в составе Динамо Брест выиграл чемпионат Беларуси.

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