"На предложение нашего клуба Милевский сразу ответил согласием. Я присутствовал при переговорном процессе, и увидел у Артема большое желание доказать свой уровень. Если так можно выразиться, он готов громко хлопнуть дверью перед завершением профессиональной карьеры. Мы ему предоставляем этот шанс, и надеемся, что Милевский своей игрой и лидерскими качествами поможет нашей команде.

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Какая роль будет отведена Артему в игровых построениях Миная? Для этого есть зимние сборы, во время которых будем много работать. У нас запланировано семь или восемь контрольных матчей, в которых и будем определяться с позицией, на которой Артем сможет принести нам как можно большую пользу. Будет ли он выполнять роль оттянутого форварда или чистого форварда – увидим. Все зависит от того, какую форму он наберет.

А относительно шуток о целесообразности приглашения его давнего товарища и одноклубника Александра Алиева... Здесь нужно смотреть правде в глаза. Алиев уже окончательно закончил с футболом, чего не скажешь о Милевском. Артем был в хорошей игровой форме, завоевав чемпионство, Кубок и Суперкубок Беларуси с брестским Динамо. Он был настоящим лидером этой команды и приятно, что до сих пор остается в большом футболе. Учитывая возраст нашего новичка, мы понимаем, что ему осталось играть не слишком долго. Впрочем, из разговора с ним я понял, что он достаточно мотивирован и поэтому никаких сомнений в его настроенности у меня нет.

А что касается Саши Алиева, то о нем действительно будут ходить шутки, ведь они с Милевским два одиозных игрока нашего чемпионата. Оба оставили неизгладимый след своей околофутбольной жизнью, однако меня не интересует, что было пять или десять лет назад. Меня интересует сегодняшнее отношение Артема к своим обязанностям. Не думаю, что у нас с этим будут какие-то проблемы", – сказал Кобин в комментарии изданию UA-Football.

Напомним, Милевский подписал контракт с Минаем на прошлой неделе. Первый зимний новичок закарпатцев будет зарабатывать ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц.

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