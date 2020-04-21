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"Милевский делал вещи, которым не место в футболе": экс-игрок Динамо– о непродолжительном сотрудничестве с нападающим

14:37 86 Читати українською
"Милевский делал вещи, которым не место в футболе": экс-игрок Динамо– о непродолжительном сотрудничестве с нападающим
Саблич и Милевский в Хорватии / ФК Хайдук

Бывший защитник Динамо Горан Саблич вспомнил совместный период карьеры с Артемом Милевским в хорватском клубе Сплит.

Напомним, Милевский подписал контракт со Сплитом в 2015 году. Тогда главным тренером был Горан Саблич, который ранее выступал вместе с Артемом в составе киевского Динамо.

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"Понятно, что отношения с футболистами, с которыми ты играл раньше, несколько иные, чем с другими ребятами. Но, все равно, тренер должен иметь авторитет. Также многое зависит от футболиста, его характера. Конечно, я знал Артема. О его футбольных качествах, наверное, не стоит рассказывать – это мастер своего дела.

Но, с другой стороны, иногда он делал вещи, которым, на мой взгляд, не место в футболе. Нам не удалось долго поработать, и есть огорчение от этого, но у нас остались с ним хорошие отношения", – цитирует Саблича официальный сайт Динамо.

К слову, Сплит стал третьим зарубежным клубом для Милевского после ухода из Динамо. Впрочем, украинский нападающий провел за команду только один матч в 2015 году, после чего клуб расторг с ним контракт.

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Украинцы за рубежом Мир Динамо Киев Динамо Киев Артем Милевский Артем Милевский РНК Сплит РНК Сплит Горан Саблич Горан Саблич
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