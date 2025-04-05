"Здесь все понятно. Динамо – Шахтер в Житомире. Поэтому здесь не надо иметь никаких иллюзий, мне кажется", – сказал Милевский в своем Telegram-канале.

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Добавим, что в полуфинальных играх турнира Полесье в Житомире примет Шахтер, а Динамо во Львове сыграет против перволиговой Буковины. Поединки 1/2 финала Кубка Украины сезона 2024/25 запланировано провести 23 апреля. Финал турнира состоится 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Напомним, что в 1/4 финала кубка житомирский клуб в дополнительное время одолел Верес (1: 0), а Шахтер также в экстра-таймах оформил победу над Александрией (1: 0). Буковина на пути к полуфиналу выбила Викторию (2:1) из Первой лиги, а Динамо обыграло Рух (1:0).

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