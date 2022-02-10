Милевский будет иметь право выбирать игроков в сборную Украины по мини-футболу, – СМИ
Новичок сборной Украины по мини-футболу Артём Милевский получит специфические разрешения после смены специализации.
Милевский будет оценивать претендентов при наборе в сборную Украины по мини-футболу, сообщает ТаТоТаке.
Милевский сыграет за сборную Украины по мини-футболу – дебют состоится на чемпионате Европы
Также у Артема будет право голоса при выборе игроков. Милевский дебютирует в сборной Украины по мини-футболу летом на чемпионате Европы, а осенью может сыграть на чемпионате мира.
Напомним, Артем завершил игровую карьеру в 36 лет. Скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах, последним клубом Милевского был Минай.
Динамо U-19 – в 1/8 Юношеской лиги УЕФА: Киев выбил чемпиона Испании, кипер "привез" гол, но стал героем серии пенальти