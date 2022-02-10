Милевский будет оценивать претендентов при наборе в сборную Украины по мини-футболу, сообщает ТаТоТаке.

Милевский сыграет за сборную Украины по мини-футболу – дебют состоится на чемпионате Европы

Также у Артема будет право голоса при выборе игроков. Милевский дебютирует в сборной Украины по мини-футболу летом на чемпионате Европы, а осенью может сыграть на чемпионате мира.

Напомним, Артем завершил игровую карьеру в 36 лет. Скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах, последним клубом Милевского был Минай.

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