Милевский болел за Шахтер и праздновал гол в ворота Селтика: видео из бара
Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский следит за выступлениями наших команд в еврокубках.
На прошлой неделе Шахтер сыграл вничью с Селтиком (1:1) во втором туре Лиги чемпионов. К поединку было приковано большое внимание в футбольной среде.
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Не забыл о матче и Артем Милевский. Бывший динамовец в компании друзей и, вероятно, алкоголя просматривал встречу самого престижного евротурнира в одном из баров Киева. Видео появилось в социальных сетях заведения.
Напомним, Милевский завершил профессиональную карьеру летом 2021 года после непродолжительных выступлений за Минай.
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