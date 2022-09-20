Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский следит за выступлениями наших команд в еврокубках.

На прошлой неделе Шахтер сыграл вничью с Селтиком (1:1) во втором туре Лиги чемпионов. К поединку было приковано большое внимание в футбольной среде.

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Не забыл о матче и Артем Милевский. Бывший динамовец в компании друзей и, вероятно, алкоголя просматривал встречу самого престижного евротурнира в одном из баров Киева. Видео появилось в социальных сетях заведения.

Артем Милевский смотрел донецкий «Шахтер» в рыбном баре на прошлой неделе? pic.twitter.com/Atlyj84eeT — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 19, 2022

Напомним, Милевский завершил профессиональную карьеру летом 2021 года после непродолжительных выступлений за Минай.