Бывший нападающий киевского Динамо и целого ряда зарубежных клубов Артем Милевский может объявить о завершении карьеры уже этим летом.

По информации телеграмм-канала Динамо Киев Inside, игровая карьера Артема Милевского подошла к концу. Отмечается, что агент футболиста Александр Панков так и не смог трудоустроить своего клиента в Украине после ухода из Миная.

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Кроме этого, сообщается, что Милевский готов попробовать свои силы на телевидении после завершения карьеры.

Напомним, Милевский перешел в Минай в январе 2021 года. За полсезона в УПЛ 36-летний игрок провел 10 матчей без результативных действий. Артем стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского Динамо с 2003 по 2013 года, сыграв за киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистами. Кроме "бело-синих", нападающий поиграл за Газиантепспор, Хайдук, Тосно, Конкордию, Сплит, Кишварду и Динамо Брест.

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