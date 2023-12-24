Очевидно, проблемы со здоровьем 38-летнего экс-футболиста остались позади. Милевский вернулся к нормальной жизни и готов покорять новые вершины.

Милевский в суше-баре нарвался на папарацци, но не растерялся – чувствительный ответ

Артём завел дополнительную страницу в Instagram (ориентированную на партнерства) и активно работает с аудиторией. В частности, он опубликовал опрос в сторис, призывая угадать, каким будет его возвращение к публичной деятельности. Есть четыре варианта: документальный фильм о себе, запуск канала в Twitch, дал обширное интервью или запустил линию одежды.

Не исключено, что верны даже несколько вариантов. В предыдущих поставх в соцсети Милевский "засветил" одежду с собственными инициалами (вот вам и мерч), но там присутствуют игровые джойстики, а Twitch – самая большая платформа для стриминга этого вида деятельности.