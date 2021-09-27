Бывший форвард Динамо Артем Милевский еще как минимум один раз выйдет на футбольное поле.

"Прощальный матч? В апреле. Пока никто не знает. Формат? Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать. А как мы сделаем – есть наброски, посмотрим", – сказал Милевский для ПРОФУТБОЛ Digital.

Милевский признался, почему решил завершить карьеру – экс-форвард сборной Украины поделился планами на будущее

Напомним, прошлый сезон 36-летний игрок провел в составе Миная, но так и не сумел отличиться голом после возвращения в УПЛ. Недавно Артем официально объявил о завершении карьеры.

За плечами Милевского выступления за украинские Динамо, Минай и Борисфен, турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно, венгерскую Кишварду и белорусское Динамо Брест. А еще в активе Артема 50 матчей за сборную Украины и 8 голов.

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