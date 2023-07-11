Бывший нападающий Динамо и сборной Украины анонсировал возобновление работы своего YouTube-канала.

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"Под звук сирен. А вообще скоро на канале Миля кое-что появится. Доброе всем утро и мирной недели", – написал Милевский, затягивая сигару. Затем Артем добавил: "Будет что-то серьезное".

Напомним, форвард объявил о завершении карьеры в сентябре 2021 года, а деятельность на YouTube начал еще в конце 2019-го. Милевский собрал 120 тысяч подписчиков, однако после старта полномасштабного вторжения россии не публиковал ни одного видео.

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