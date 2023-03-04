Бывшие звезды Динамо пришли на матч с Ингульцем и выдали глубинную аналитику в перерыве, когда киевляне уже проигрывали 0:2. Компанию им составил не менее звездный комментатор Игорь Цыганык.

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Алиев: Сами видите, сейчас в Динамо играет одна молодежь. Но это не говорит о том, что нужно проигрывать у себя на таком стадионе. Тем более 0:2. Я не хочу обидеть Ингулец, но сейчас эта команда выглядит гораздо лучше. Молодым динамовцам нужно задуматься, за какой клуб они играют и на каком стадионе они играют. Сейчас Луческу сделает выводы, выпустит "джокера" Гарика. Это Гармаш. Думаю, что-нибудь изменится. Ничего сверхъестественного в молодых игроках Динамо сейчас я не вижу.

Милевский: Начну с того, что мне приятно находиться на стадионе вместе с моим кентом. Мы провели здесь множество игр. Вон, Степанович (Цыганык – прим.) курит какую-то "шнягу".

Цыганык: Да тут не то что закурить, запить можно!

Милевский: Конечно, хочется, чтобы Динамо всегда побеждало. Я никогда не любил начало весны, потому что все команды готовы и очень сильны физически. К этому тоже нужно быть готовым и знать, что будут очень тяжелые игры. Вот это и подтверждается – пока очень тяжело. Не знаю, что сказать… Не то, что команда разочаровывает, просто нужно немного… Я не знаю, что нужно. Луческу сам знает, что лучше. Пока 0:2.

Цыганык: Я когда-то комментировал матчи, когда еще эти 2 футболиста выходили. Сегодня вспоминал Спартак. Один бежит, забивает, второй здесь кладет всю оборону. Это был футбол, люди кричат, удовольствие... А тут даже смотреть не на что. 2 удара против Ингульца? Ну и что, что 14 спаррингов? Ты либо умеешь играть в футбол, либо не умеешь. Как Мирон Богданович (Маркевич) говорил – они умеют играть в футбол! А здесь что? Пока все это очень тяжело смотрится.

Алиев: Выделять никогда никого нельзя. Ты выходишь командой, это коллективный вид спорта. Если бы эти фамилии выделялись, то я мог бы что-нибудь сказать. Но я пока ничего не вижу ни индивидуально, ни командно.

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