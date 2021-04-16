"Я, конечно, не сильно доволен ни собой, ни результатами Миная. Мы в трудной ситуации, как и другие команды рядом. Но, знаете, есть такая песня: "Не спеши ты нас хоронить". А то пишут, что уже все. Думаю, мы свое еще возьмем и покажем. Я верю в себя и в команду.

Леоненко: Я бы на месте Милевского ушел из Миная

Тренирует нас Цымбал. Что касается Севидова, то он выступает в качестве консультанта, а все тренировки проводит Цымбал, все решения принимает он.

Что касается моего будущего... Сейчас некогда об этом думать – надо спасать ситуацию в Премьер-лиге. Пока мысли только о команде", – сказал Милевский в программе Денисов TIME.

Напомним, после 21-го тура Минай в турнирной таблице УПЛ занимает последнюю строчку, имея в своем активе 15 очков. От Руха, который идет предпоследним, закарпатцы отстают на 1 пункт.

Рух одолел Минай и оттолкнулся от дна УПЛ – закарпатцы не выигрывают 5 матч подряд