"Я рад за Шевченко. Николаевич много раз мне и подсказывал, и помогал. Когда он вернулся в Динамо из Челси, тренером был Газзаев. Шевченко вышел во втором тайме и говорит мне: "Малый, мне надо сегодня забить". Говорю: "Хорошо, все сделаем, забьешь".

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Потом был пенальти, говорю: "Забивай". Отлично могу говорить о Шевченко. Его приход в Дженоа стал для меня маленьким сюрпризом. Учитывая его амбиции, думаю, он хотел бы большего. Челси, Милан", – сказал Милевский в программе Коммент.Шоу.

Напомним, Андрей Шевченко несколько дней назад стал главным тренером итальянской Дженоа. Бывший наставник сборной Украины будет спасать генуэзцев от вылета в Серию Б.

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