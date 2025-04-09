"Тотти едет в рашку развивать футбол? Честно, я не хочу вообще до конца верить в это. Мне от этой информации не очень хорошо.

"Без проблем поехал бы в Киев с той же целью": Тотти впервые назвал причину, из-за которой мог бы отказаться ехать в Россию

Я вообще не понимаю, зачем он едет в Россию, когда вся Италия, вся Европа поддерживает Украину, поддерживает нас. Ему 100% заплатили, но что, он мало заработал за свою карьеру?" – поделился Милевский в TikTok KONTAGD.

Напомним, несмотря на скандал, развернувшийся вокруг этой ситуации, Тотти все же прилетел в Москву и успел сфотографироваться с футболкой одной из букмекерских контор, которая и организовала приезд экс-капитана Ромы.

Тотти лишь прикрывался словами о служении спорту – он поехал в Россию не бесплатно