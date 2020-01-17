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Милевский – это Златан Восточной Европы, – агент экс-форварда Динамо выделил общую черту клиента и звездного шведа

17 января 10:12 100 Читати українською
Милевский – это Златан Восточной Европы, – агент экс-форварда Динамо выделил общую черту клиента и звездного шведа
Милевский и Панков / Фото из открытых источников

Известный украинский агент Александр Панков сравнил своего подопечного Артема Милевского с легендарным Златаном Ибрагимовичем.

"Артем бесплатно уже семь команд сменил. Артем – это Златан Восточной Европы.

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У нас с ним индивидуальная договоренность, мы работаем без процента с зарплаты. Мы давно не имеем контракта, года четыре работаем на дружеских отношениях. Он мне не платит, есть другие футболисты, которые мне платят, с каждым свои договоренности", – рассказал Панков YouTube-каналу Любители.

Напомним, Златан Ибрагимович также славится своей "неусидчивостью", сменив за карьеру 9 клубов.

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Теги
Артем Милевский Артем Милевский Украинцы за рубежом Мир Александр Панков Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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