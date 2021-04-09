"Артем – публичный человек и, насколько я понимаю, после футбола он уже будет заниматься примерно такой деятельностью, сейчас просто себя готовит к этому. Конечно, хочется, чтобы он помог нашей команде, чтобы забил. И он сам этого очень хочет, старается, тренируется.

Кополовец: Руководство Миная ждет от Милевского большего

Это легенда, с нереально крутым опытом, биографией. Но надо понимать, сколько ему лет. Есть определенные реалии, он уже не может летать, как прежде. Посмотрим, как будет дальше. В любом случае, я очень рад, что познакомился с таким человеком, что он в нашей команде", – отметил Кополовец в интервью Footboom.

Напомним, Милевский присоединился к Минаю в зимнее ттрансферне окно, провел 5 матчей за новую команду, но не отметился результативными действиями.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу