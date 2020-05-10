Милевский – абсолютный лидер чемпионата Беларуси по нескольким важным показателям

Украинский нападающий брестского Динамо »Артем Милевский демонстрирует качественный и эффективный футбол в чемпионате Блоруси.

Милевский оказался лидером сразу по нескольким важным статистическим показателям в игре в атаке, сообщает Прессбол.

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По количеству ключевых передач Артем Милевский лидирует с отрывом – 12 (в среднем 2,02 за матч). У Дмитрия Комаровского из Ислочи таких восемь, у Годфри Стивена, Игоря Стасевича и Владислава Климовича – по семь.

Также Артему нет равных по количеству касаний мяча в штрафной соперника. В среднем за 90 минут украинский легионер делает 7.08 касаний – больше, чем форварды Виталий Лисакович (6.85, Шахтер С), Абдулайе Диалло (6.67, движение), Максим Скавыш (5.98, БАТЭ) и Ион Николаеску (5.73, Витебск).

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К слову, Милевский в нынешнем сезоне сыграл в белорусском первенстве все семь матчей за Динамо Брест, в которых сумел записать в свой актив 2 забитых мяча.