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Миленкович может оказаться в Милане

17:35 - Читати українською
Миленкович может оказаться в Милане
Никола Миленкович / NurPhoto

Защитник итальянской Фиорентины Никола Миленкович в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. На него нацелился Милан.

Сербский центрбек может усилить "россонери" в межсезонье, утверждает Transfermarketweb.

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Миленкович может пойти на повышение после трех сезонов в составе "фиалок". В ближайшее трансферное окно тренерский штаб Милана собирается усилить линию обороны и готов подписать 22-летнего серба. На пути перехода могут стать аппетиты боссов Фиорентины – флорентийцы желают получить за своего защитника 55 млн евро.

В нынешнем сезоне Никола Миленкович провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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