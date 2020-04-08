Миланские гранды запланировали "ограбление" Арсенала

Лондонский Арсенал во время летнего трансферного окна рискует потерять двух важных игроков.

Милан решительно настроен подписать полузащитника "канониров" Лукаса Торрейру. "Россонери" готовы заплатить 35 млн фунтов (около 3,96 млн евро) за 24-летнего футболиста, утверждает Corriere dello Sport.

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В то же время Интер хочет видеть в своем составе Эктора Бельерина. Сообщается, что генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта высоко оценивает 24-летнего испанца, еще со времен своей работы в Ювентусе.

К слову, в текущем сезоне Торрейра принял участие в 24 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас, тогда как Бельерин сыграл за Арсенал всего 14 поединков во всех турнирах.

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