toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Миланские гранды запланировали "ограбление" Арсенала

07:30 73 Читати українською
Миланские гранды запланировали "ограбление" Арсенала
Лукас Торрейра и Эктор Бельерин / фото: Арсенал

Лондонский Арсенал во время летнего трансферного окна рискует потерять двух важных игроков.

Милан решительно настроен подписать полузащитника "канониров" Лукаса Торрейру. "Россонери" готовы заплатить 35 млн фунтов (около 3,96 млн евро) за 24-летнего футболиста, утверждает Corriere dello Sport.

Интер готовит рейд на свободных агентов АПЛ – в списке сразу три игрока

В то же время Интер хочет видеть в своем составе Эктора Бельерина. Сообщается, что генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта высоко оценивает 24-летнего испанца, еще со времен своей работы в Ювентусе.

К слову, в текущем сезоне Торрейра принял участие в 24 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас, тогда как Бельерин сыграл за Арсенал всего 14 поединков во всех турнирах.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Мюллер троллит журналистов, принимает роды и смешит даже соперников: Бавария сохранила самого веселого игрока мира
08:00
60
Теги
Италия Арсенал Арсенал Интер Интер Милан Милан Англия Эктор Бельерин Эктор Бельерин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
12
час
:
38
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук