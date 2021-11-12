Директор инвестиционного фонда PCP Capital Partners Аманда Стейвли призналась, что принц-наследник Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман мог обратить внимание на другие клубы.

"У меня много друзей в других клубах. И еще я очень уважаю Премьер-лигу. Я считаю, что у нас самый лучший чемпионат в мире. Я верю в коллективную силу АПЛ.

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Мы также вели переговоры с Интером и Миланом, но проблема заключалась в том, что структура чемпионата Италии просто катастрофическая. Немного обращали внимание и на французский Бордо. Впрочем, сейчас уже на Интер не смотрим", – заявила Стейвли в комментарии Calcio e Finanza.

Напомним, в октябре этого года ибн Салман через фонд PCP Capital Partners приобрел Ньюкасл за 350 млн евро.

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