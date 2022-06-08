Милан завершает подписание представителей Ливерпуля и Ромы – еще четверка игроков на радарах
Чемпионы Италии 2021/22 планируют активно вести себя на трансферном рынке. Два подписания уже не за горами.
Милан определил трансферные приоритеты на межсезонье, передает Джанлука Ди Марцио.
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Вскоре клуб на правах свободного агента подпишет уже бывшего форварда Ливерпуля Дивока Ориджи, а также выкупит защитника Алессандро Флоренци, который кампанию 2021/22 провел в аренде из Ромы.
Также продолжаются переговоры о трансферах представителей Лилля – Рената Санчеша и Свена Ботмана. А вот хавбеки Доменико Берарди (Сассуоло) и Шарль Де Кетеларе (Брюгге) просто находятся на радарах Милана.
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