Чемпионы Италии 2021/22 планируют активно вести себя на трансферном рынке. Два подписания уже не за горами.

Милан определил трансферные приоритеты на межсезонье, передает Джанлука Ди Марцио .

Ориджи покинет Ливерпуль - Клопп на прощание окрестил форварда легендой

Вскоре клуб на правах свободного агента подпишет уже бывшего форварда Ливерпуля Дивока Ориджи, а также выкупит защитника Алессандро Флоренци, который кампанию 2021/22 провел в аренде из Ромы.

Также продолжаются переговоры о трансферах представителей Лилля – Рената Санчеша и Свена Ботмана. А вот хавбеки Доменико Берарди (Сассуоло) и Шарль Де Кетеларе (Брюгге) просто находятся на радарах Милана.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо